Włamywacz i złodziej zatrzymany przez koluszkowskich policjantów Powrót Drukuj Kryminalni z Koluszek pracowali nad sprawą licznych kradzieży z włamaniami na terenie powiatu, ustalenia jakie poczynili doprowadziły ich do 35-letniego mężczyzny. Dowody zebrane w sprawie pozwoliły na przedstawienie mu aż 8 zarzutów kradzieży i kradzieży z włamaniami. Za popełnione przestępstwa grozi 35-latkowi do 10 lat więzienia.

5 marca 2025 roku kryminalni z Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Koluszkach pracowali nad sprawami kradzieży z włamaniami, które miały miejsce na terenie powiatu w ostatnim czasie. Ustalenia jakie poczynili policjanci doprowadziły ich do 35-letniego koluszkowianina. Jak się okazało w okresie od 23 grudnia 2024 roku do 4 marca 2025 roku mężczyzna dopuścił się kradzieży z włamaniami do domów mieszkalnych i budynków gospodarczych z których kradł sprzęt muzyczny, przewody elektryczne, narzędzia warsztatowe, rower, alkohol, karty płatnicze oraz dokumenty. Łączna wartość strat to blisko 35 000 złotych. Mężczyzna działał na terenie Koluszek i gminy Nowosolna. Został zatrzymany i usłyszał już 8 zarzutów kradzieży i kradzieży z włamaniami. 35-latkowi grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzą koluszkowscy policjanci pod nadzorem prokuratury.

mł. asp. Aneta Kotynia